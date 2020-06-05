مذيع كويتي يعلن إصابته بكورونا

2020/06/05 | 00:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإعلامي الكويتي، فهد السلامة، اليوم الخميس، إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.ونقلت فضائية “سكوب” الكويتية عن السلامة عبر حسابها على موقع تويتر” للتواصل الاجتماعي: “قدر الله وما شاء فعل لله الحمد من قبل ومن بعد.تم تأكيد إصابتي بفيروس “كورونا”، لذا أرجوا فضلا من جميع من خالطتهم خلال الأيام الماضية التواصل معي لعمل المسحة للإطمئنان […]

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