مصر تعفي العائدين من الخارج من الحجر الصحي

2020/06/05 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قررت سلطات مطار القاهرة، إلغاء الحجر الصحي على المصرين العائدين على الرحلات الاستثنائية، والاكتف...





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