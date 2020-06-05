اطلاق سراح متبادل لسجينين في أمريكا وايران

2020/06/05 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – الزمان – أعلنت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة الخميس أنّ العالم الإيراني مجيد طاهري الذي كان محتجزاً في الولايات المتحدة قد أُفرِج عنه، وذلك بالتزامن مع إطلاق طهران سراح الجندي السابق في المارينز مايكل وايت.وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة إنّ طاهري أطلِق سراحه بعد اعتقاله في الولايات المتحدة “لأسباب باطلة”.والخميس، نُقل […]

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