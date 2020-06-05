تسجيل 34 اصابة بكورونا في سوق الشيوخ

2020/06/05 | 00:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت ادارة قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، اليوم الخميس ، عن تسجيل 34 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من القضاء .وقال قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي ان ” الفحوصات المختبرية للعينات والمسحات للملامسين ، اكدت اصابة 34 شخصا بفيروس كورونا “.ودعا الحسناوي اهالي سوق الشيوخ […]

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