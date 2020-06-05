أهل فلسطين بحاجة الى الأمل - جواد بولس

2020/06/05 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس أهل فلسطين بحاجة إلى الأمل في ذكرى رحيل مقاوم عنيد، زارع الأمل، الصادق الصدوق فيصل الحسيني بخلاف من يكتب عن أزمة السلطة الفلسطينية الحالية من مقعد المشاهد البعيد، أو من مدرجات المحللين والمفكرين، يعرف كل مواطن فلسطيني ما طعم المرارة واختلافها في جميع البدائل التي تطرح عليهم أو ينصحون بها من قبل أولئك الأصدقاء أو ربما الأخوة الأعداء.



وإن كنت لاختار أخطر ما يواجهه الفلسطينيون في هذه ......





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