تكسير الأصنام خلال 30 عاما (7/ 1):العام الحاسم 2007 - أحمد صبحى منصور

2020/06/05 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا :1 ـ شهد هذا العام تطورا ملموسا في موقع أهل القرآن وفى النشر في موقع الحوار المتمدن ، نتجت عنه الموجة الثانية للقبض على أهل القرآن في مصر ، وصاحب هذا حملة إعلامية في تكفيرنا ، ورددنا عليها ببيانات صادرة عن المركز العالمى للقرآن الكريم وبمقالات وأحاديث صحفية ، وكل هذا مسجّل في مقالات عام 2007 .



2 ـ كان للقبض على أهل القرآن عام 2007 آثار مختلفة منها الايجابى والسلبى:2 / 1 : تعرض أه ......





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