2020/06/05 | 00:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق سفينة ايرانية في المياه الاقليمية العراقية

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