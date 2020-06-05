حاول تفجير صراف آلي فقتل نفسه

2020/06/05 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شاب خلال قيامه بمحاولة خرقاء لسرقة صراف آلي في مدينة فيلادلفيا الأميركية، وذلك إثر انفجار تعتقد الشرطة بأنه جزء من جهد “منسق” يهدف لسرقة 30 جهاز صرافة في المدينة خلال سلسلة عمليات على مدى ليلتين، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.وقالت الشرطة إن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما فارق الحياة في وقت مبكر […]

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