10 آلاف موقوف خلال احتجاجات أميركا

2020/06/05 | 01:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد المحتجزين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح العديد من المدن الأميركية مؤخرا إلى أكثر من 10 آلاف شخص.وبحسب إحصائيات لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد تم إلقاء القبض على أكثر من 10 آلاف شخص في الاحتجاجات المنددة بالعنصرية وعنف الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وبحسب الوكالة، ازداد […]

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