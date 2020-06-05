لماذا اختار الكاظمي كركوك في أول عملياته العسكرية ضد

2020/06/05 | 01:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية "أبطال العراق" واحدة من عدة عمليات عسكرية أطلقتها الحكومات المتعاقبة للقضاء على فلول "داعش"، وتكمن أهمية تلك العملية في مكانها بكركوك وتسلم الك...

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