2020/06/05 | 01:50 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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