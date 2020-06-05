2020/06/05 | 01:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في جمجمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).