2020/06/05 | 01:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 اصابات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 اصابات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (7 اصابات جديدة بكورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).