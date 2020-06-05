“الكاظمي” لعوائل “ضحايا الاحتجاجات”: القانون سيقتص من كل متورط بدم العراقيين

2020/06/05 | 01:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصـد في خطوة منه للسعي نحو تطمين عوائل ضحايا الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تقرّب رئيس الوزراء العراقي #مسطفى_الكاظمي منهم.التقرّب جاء عبر اللقاء بعدد من عوائل ضحايا “انتفاضة تشرين” كما…

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