في العراق.. إلغاء رواتب “رفحاء” تُثير غضب المستفيدين منه

2020/06/05 | 01:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات يبدو أن قرار #الحكومة_العراقية معالجة رواتب محتجزي #رفحاء في إطار محاولة حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها #العراق، أثار امتعاض المستفيدين من هذه المرتّبات.إذ أظهرت مقاطع فيديوية العديد من المستفيدين من الرواتب التقاعدية…

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