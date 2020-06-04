بضغط من الأهالي… القوات الروسية تخلي مدرسة شمال شرقي سوريا

2020/06/05 | 01:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت القوات الروسية مدرسة بإحدى قرى ريف مدينة ديرك-(المالكية) شمال شرقي الحسكة صباح الخميس عقب يوم من تمركزها فيها واحتجاجات شهدتها المنطقة ضد تواجدهم.وأفادت مصادر محلية موقع الحل نت أن «دفعة من المدرعات خرجت…

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