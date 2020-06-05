الأزهر يحرم لعبة ببجي

2020/06/05 | 02:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” تحذيرا من لعبة “ببجي”، بعد التحديث الأخير الذي يجبر اللاعب على الركوع لصنم للحصول على امتيازات.وجاء في البيان: “فقد سبق لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن حذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النّافع […]

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