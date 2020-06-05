هذه الدول لن تحجر عليك إن زرتها

2020/06/05 | 02:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفرض العديد من الدول ضرورة الخضوع للحجر الصحي على أي شخص يدخل إليها لمدة 14 يوماً على الأقل، وهو ما يشكل عائقاً للكثير من الراغبين بالسفر.وفيما يلي مجموعة من الدول التي لن تفرض حجراً على المسافرين الذين يخططون لزيارتها هذا الصيف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية: البرتغال قد تسمح البرتغال بدخول المسافرين اعتباراً […]

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