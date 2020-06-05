فرنسا تسجل 44 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/06/05 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لافتة الى ان عدد الإصابات بلغت 767 حالة.

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