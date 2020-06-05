مقارنة في غير محلها - صلاح بدرالدين

2020/06/05 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين لكل حدث ظروفه الزمنية والمكانية المحيطة من ذاتية وموضوعية ولايمكن عزله عن ماتسبب بنشوئه وماقد يحول الى تحقيق الهدف الذي حصل من أجله أو عدم تحقيقه كمالايستقيم تقييم حدث حصل قبل عقود أو قرون بشروط الحاضر الآني .



ربط البعض على سبيل الاقتداء أو المقارنة مايجري بين وفدي ( طرفي الاستقطاب ) – جماعات ب ك ك و الانكسي - في احدى معسكرات الجيش الأمريكي بالحسكة من مفاوضات أو حوار أو اجتماعات بناء على د ......





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