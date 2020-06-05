الفلسفة المعادلاتية و تحليل العدالة - حسن عجمي

2020/06/05 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_عجمي الفلسفة المعادلاتية تعرِّف المفاهيم والظواهر على أنها معادلات رياضية فلسفية.



مثل ذلك تعريف العدالة على أنها معادلة رياضية تربط بين السلام والحرية والمساواة والتطوّر بعلاقة فلسفية رياضية.



من الممكن تحليل العدالة على أنها معادلة رياضية على النحو التالي : العدالة = السلام x الحرية x المساواة x التطوّر (أي العدالة تساوي السلام مضروباً رياضياً بالحرية المضروبة رياضياً بالمساواة المضروبة ري ......





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