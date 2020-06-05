أنباء غير سارة لعشاق ميسي

2020/06/05 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء غير سارة لمشجعي برشلونة بشكل خاص، ومحبي الكرة بشكل عام، عقب ورود تقارير تفيد بإصابة ليونيل ميسي.شعر ميسي بآلام عقب نهاية التدريبات يوم الثلاثاء الماضي وخضع لإشعة رنين مغناطيسي لتقييم الوضع.وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، يعاني ميسي من كسر صغير قد يتسبب في غيابه عن مواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.[…]

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