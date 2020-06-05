وظائف سترتفع أجورها بعد أزمة كورونا

2020/06/05 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “غازيتا” الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على توقعات الخبراء بازدهار عدد من المهن والوظائف في فترة ما بعد أزمة كورونا، وبارتفاع رواتب وأجور العاملين فيها.وقالت الصحيفة في تقريرها، إن خبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا خلصوا في دراسة أجروها مؤخرا ونُشرت نتائجها على موقع “روسيا اليوم”، إلى أن العاملين في مجال […]

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