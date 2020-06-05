غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية

2020/06/05 | 03:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت سفينة إيرانية قبل منتصف ليل الخميس للغرق في المياه الإقليمية العراقية، خارج مدخل قناة خور عبد الله....

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