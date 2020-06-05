المكسيك تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات بكورونا

2020/06/05 | 04:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 4442 حالة.

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