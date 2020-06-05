تعرف على 5 أغذية نتناولها بشكل خاطئ

2020/06/05 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرغب الكثير منا بالأغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات للمحافظة على صحتنا، ولكن غالبًا ما نأكل بعض الأطعمة المغذية بشكل غير صحيح وينتهي بها الأمر إلى فقدان قيمتها الغذائية.وفقا لموقع “بينك فيلا” فإن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بطريقة خاطئة، من بينها.بذور الكتان تعتبر بذور الكتان طعاما رئيسيا ويجب إضافتها إلى نظامك […]

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