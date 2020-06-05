مفقودون بغرق سفينة إيرانية بمياه العراق

2020/06/05 | 05:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.وقال مصدر امني لل( المستقلة) اليوم ان السفينة الغارقة تحمل اسم (بهبهان)، وقد هرعت سفن الإنقاذ العراقية لإنقاذ طاقمها.وتم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن 5 آخرين […]

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