تراجع العنف باحتجاجات أميركا.. بعد توجيه تهم جديدة للشرطة

2020/06/05 | 05:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حافظت التظاهرات المنددة بالعنصرية وانتهاكات الشرطة في المدن الأمريكية على زخمها، لكنها شهدت تراجعا ملحوظا في أعمال العنف عشية حفل تأبين جورج فلويد.وشهد اليوم الخميس انطلاق سلسلة من الأحداث حدادا على الرجل الذي كانت وفاته سببا في تمكين الحركة الوطنية.وخيم الهدوء على احتجاجات اليوم، حيث وجه الادعاء اتهامات لثلاثة ضباط شرطة آخرين […]

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