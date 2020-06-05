طيران الإمارات تعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة . تعرف عليها

2020/06/05 | 05:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستقدم اعتبارًا من 15 يونيو خدمات الركاب إلى 16 مدينة أخرى.وقالت الشركة إن الرحلات إلى المدن التالية ستكون متاحة للحجز على موقعها أو عبر وكلاء السفر ، وهي البحرين ، مانشستر ، زيورخ ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جي إف كي، سيول، كوالالمبور ، سنغافورة، جاكرتا، […]

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