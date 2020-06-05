طوارئ بعد تفشي كورونا ببلدة لبنانية

2020/06/05 | 06:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بلدية برجا في جبل لبنان، الخميس، حالة الطوارئ، وعزلها ثلاثة أحياء بسبب ارتفاع كبير في إصابات فيروس كورونا المستجد.وذكر بيان صادر عن خلية الأزمة في البلدة أنه بعد “بعض نتائج الفحوصات الإيجابية لحالتين وافدتين من الخارج، أجرت البلدية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومستشفى سبلين الحكومي 111 فحص PCR للمخالطين، وكانت النتيجة 29 إصابة […]

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