حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج لهذا السبب..

2020/06/05 | 06:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في بيان عام للامانة العامة لمجلس الوزراء، انه تم اقرار حجز جوازات العراقيين القادمين من الخارج....

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