الموقف الوبائي في العراق 672 إصابة بكورونا و15وفاة

2020/06/05 | 07:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان مجموع حالات الاصابات بوباء كورونا في العراق بلغ 8840 حالة وان مجموع حالات الشفاء بلغ 4338 وان مجموع الر...

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