اهالي النجف الاشرف يطلقون حملة إغاثة للعوائل الفقيرة

2020/06/05 | 08:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اهالي مدينة النجف الاشرف في العراق حملة لاغاثة العوائل الفقيرة من خلال توزيع السلات الغذائية والمساعدات وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل الامام...

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