2020/06/05 | 08:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية وانتشال 4 أشخاص من طاقمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 08:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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