الموانئ العراقية تكشف تفاصيل الحادث: حركة الملاحة لم تتأثر بغرق الباخرة الإيرانية

2020/06/05 | 09:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت شركة الموانئ العراقية، الجمعة، عدم تأثر حركة الملاحة عقب حادثة غرق الباخرة الإيرانية (بهبهان) في مدخل خور عبدالله.

وقال مدير شركة الموانئ في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، ”يعتقد ان سبب غرق الباخرة المحملة بمادة "السيراميك" هو سوء التحميل“.

واضاف انه ”تم انقاذ اربعة من طاقمها وانتشال جثة احد البحارة“.

وتعرضت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل امس الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.

وابلغ كاظم فنجان الحمامي النائب عن محافظة البصرة وكالة شفق نيوز، أن السفينة الغارقة تحمل اسم (بهبهان)، وهرعت سفن الإنقاذ العراقية لانقاذ طاقمها.

واضاف الحمامي وهو وزير النقل السابق، انه تم انقاذ اربعة اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن خمسة آخرين يعتقد انهم في عداد الموتى.

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