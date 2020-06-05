75 شاحنة تعبر الحدود الايرانية إلى باكستان يوميا

2020/06/05 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مساعد وزير الطرق واعمار المدن عبدالهاشم حسن نيا ان 75 شاحنة محملة بالسلع الايرانية تعبر منفذ ميرجاوة الحدودي الى باكستان يوميا في الوقت الحاضر.وقال رئيس منظمة الطرق والنقل البري في تصريح له خلال زيارته التفقدية يوم امس الخميس لحدود ميرجاوة بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، انه اثر متابعات هذه المنظمة والمشاورات التي جرت […]

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