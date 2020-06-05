الرافدين يعلن عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة

2020/06/05 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد وصول التمويل وتغذية الصكوك الخاص بهم”.واضاف ان “المصرف تم عن طريق […]

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