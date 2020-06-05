تظاهرة ضخمة في فيينا تنديداً بوفاة فلويد

2020/06/05 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الشباب، في فيينا في إطار التعبئة الدولية ضد العنصرية وتنديدا بوفاة جورج فلويد.وقال العديد من المشاركين إنّ هذا يُعدّ أحد أكبر التجمعات في العاصمة النمسوية في السنوات الأخيرة.وقالت الشرطة إن المشاركة كانت كبيرة، وقدّرت عدد المشاركين بنحو خمسين ألفاً.وقالت كاترينا كول الطالبة البالغة من العمر 21 سنة لوكالة […]

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