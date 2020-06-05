الموانئ العراقية: حركة الملاحة لن تتأثر بغرق السفينة الايرانية

2020/06/05 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الجمعة، ان حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بسبب غرق سفينة ايرانية في مدخل خور عبد الله.

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