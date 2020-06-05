العُنصُريّة ليست جُزءاً من طبيعة البشر - ييلماز جاويد

2020/06/05 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ييلماز_جاويد زميلي العزيز نزار المحترمتحية عطرة ودعاء بالسلامة من الكورونا اللعينة .وصلتني منكم مشكوراً مقالتكم التي تضمّنت موضوعاً مهمّاً في هذه المرحلة التي نمرّ بها ، وقد أتفق معك في الكثير من ما ورد فيها من تحليل واقعنا بالقياس إلى واقع الشعوب والبلدان المتحضرة ، ولست في مجال مناقشة النقاط التي نختلف بشأنها عدا نقطة واحدة وهي العُنصريَّةُ جزءٌ لا يتجزَّأ من الطَّبيعةِ البشريَّة، فمثلاً؛ على الرَّغم ......





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