2020/06/05 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_أبو_قمر عندما تعرف كيف تنشأ المستشفي الخاص في مصر ستعرف علي الفور لماذا رفضت هذه المستشفيات تسعيرة وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا.في كل بلاد الدنيا تنشأ المستشفي الخاص علي قاعدة أن منشئيها لديهم أفكار علاجية أرقي أو أكثر حداقة وتقدما من الأفكار العلاجية المعمول بها في المستشفيات العامة ، أي أن من يفكر في إنشاء مستشفاه الخاص لا يستطيع أن يعمل بموجب القواعد والأفكار الطبية العلاجية السائدة ، فهو ينشيء م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشفيات الخاصة في مصر وحلاق الصحة - محمد أبو قمر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشفيات الخاصة في مصر وحلاق الصحة - محمد أبو قمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).