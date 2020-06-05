أستاذ الجامعة وإشاعة روح النقد لدى الطالب - سفيان ميمون

2020/06/05 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سفيان_ميمون ثمة رأي سائد لدى بعض طلبة الجامعة حول تقاعس الأستاذ في إشاعة روح النقد لدى الطالب باعتبار ذلك أحد الآليات المهمة في بناء عقل الطالب وإكسابه تكوينا سليما ، و قد يبدو ذلك فعلا في مختلف أشكال التعصب و عدم تقبل الرأي الآخر خلال المناقشات المختلفة أثناء حصص الدروس و خارجها، فنظرة الأستاذ إلى ذاته كثيرا ما تصنع طريقة تعامله مع الآخرين في مجال النقاش، حيث ينصب بعض الأساتذة أنفسهم في مرتبة عالية باعتبار ......





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