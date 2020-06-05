الرافدين: صرف رواتب موظفي وزارة الصناعة والمعادن

2020/06/05 | 09:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقته "كلكامش برس" ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد وصول التمويل وتغذية الصكوك الخاصة بهم".وأضاف ان "المصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة ومن أي مكان يتواجدون فيه".

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