2020/06/05 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرةكشفت شركة الموانئ العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل غرق سفينة ايرانية بخور عبد الله.وقال مدير عام شركة الموانئ العراقية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “لا تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية (بهبهان) في مدخل خور عبدالله على حركة الملاحة البحرية”.وأضاف “يعتقد ان سبب غرق الباخرة المحملة بمادة (السيراميك) هو سوء التحميل وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير شركة الموانئ يكشف تفاصيل غرق سفينة ايرانية بخور عبد الله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير شركة الموانئ يكشف تفاصيل غرق سفينة ايرانية بخور عبد الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).