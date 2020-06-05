الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن

2020/06/05 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (05 حزيران 2020)، صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن ع...





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