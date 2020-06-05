الجوع وفيتامين C.. أطباء ينجحون بإضعاف السرطان من دون استخدام أدوية

2020/06/05 | 09:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف أطباء من جامعة جنوب كاليفورنيا عن تجربة ناجحة في كبح نمو الأورام من دون استخدام مواد كيميائية (أدوية)، بفضل اتباع النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية واستخدام فيتامين "سي".وقام باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومعهد علم الأورام الجزيئي في ميلانو بدمج علاجين في بحث القضاء على الأورام، اللذين تمت دراستهما كأساليب لمكافحة الشيخوخة، وهما نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وفيتامين "سي".وبعد ذلك، أجروا تجاربا على الفئران، بحسب مجلة "نيتشر".وتجاوزت النتائج توقعات جميع العلماء، حيث أدى الجمع بين نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وجرعات عالية من فيتامين سي إلى إبطاء نمو الورم في الفئران، وفي بعض الحالات أدى إلى تراجع المرض وقتل الخلايا المصابة.والاكتشاف يتعلق بتأثير العلاجين على الخلايا السرطانية التي تمتلك طفرة في جين "KRAS"، وتتميز 20 إلى 30 في المئة من جميع أمراض الأورام بالإضافة إلى نصف حالات سرطان القولون والمستقيم بامتلاك هذه الطفرة.وقال أحد مؤلفي الدراسة، مايرا دي تانو: "لاحظنا أن النظام الغذائي يرفع من التأثير الإيجابي لفيتامين سي لمنع الخلايا السرطانية التي تمتلك طفرة في جين "KRAS".كما وجد العلماء تفسيرا لهذا التأثير.ووفقًا لهم، فإن الجرعات العالية من فيتامين سي تؤدي إلى حدوث عمليات كيميائية مضادة للورم، فحمض الأسكوربيك، باعتباره مضادا للأكسدة، يحارب الخلايا التي تسبب طفرات الحمض النووي وبالتالي السرطان.بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل من كمية الفيريتين، وهو بروتين يربط الحديد (في حال ارتفاع نسبته في الدم) مع طفرة في جين "KRAS"، التي تبدأ في حماية الورم.في وقت سابق، كشفت دراسة جديدة أنه ليس بالضرورة أن تتسبب جميع الفيروسات في الوفاة والمرض على نطاق واسع، فبعضها يمكن أن يكون لديه القدرة على مكافحة أمراض السرطان.

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