المالية النيابية تستبعد تمرير قانون الاقتراض الخارجي

2020/06/05 | 09:30 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.

وقال عضو ال...

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