2020/06/05 | 09:30 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تستبعد تمرير قانون الاقتراض الخارجي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تمرير قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب.
وقال عضو ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المالية النيابية تستبعد تمرير قانون الاقتراض الخارجي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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