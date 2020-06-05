معلومات عن العسل لا يعرفها الكثيرون

2020/06/05 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة بفترة صلاحية، في أي مكان، من أيام إلى أسابيع، وأحيانًا أشهر أو حتى سنوات للأطعمة المعلبة والمجففة.في النهاية، تبدأ هذه الأطعمة بالتعفن والتحلل وتفوح منها رائحة كريهة، ولكن هناك عنصر أساسي في المطبخ لن يفسد أبدًا، ولا يوجد له تاريخ انتهاء، كما أنه ليس طعامًا معالجًا بل […]

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