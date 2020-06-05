الجوع وفيتامين “سي”… الأطباء يقضون على السرطان من دون استخدام أدوية

2020/06/05 | 09:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الأطباء عن تجربة ناجحة في كبح نمو الأورام من دون استخدام مواد كيميائية (أدوية)، بفضل اتباع النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية واستخدام فيتامين “سي”.وقام باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومعهد علم الأورام الجزيئي في ميلانو بدمج علاجين في بحث القضاء على الأورام، اللذين تمت دراستهما كأساليب لمكافحة الشيخوخة، وهما نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية […]

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