جماهير التيار الصدري/بين ثقافتين اثنتين/قراءة في الوعي الاجتماعي / الثانية - عبد جاسم الساعدي

2020/06/05 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_جاسم_الساعدي جماهير التيار الصدري/بين ثقافتين اثنتين قراءة في الوعي الاجتماعي/الثانيةتلوح في أفق الكتابة وتداعياتها قراءة حال الوعي الاجتماعي بين مدرستين ومرحلتين، كانت الأولى لتلك الجماهير الغفيرة المشبعة بالحيوية والشباب والمبادرة، لم تكن المدة كافية لرسالة وأهداف ثورة تموز ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- لينجز ما كان يرجى لعمله وانتشال الجماهيرمن العوز والفقر والمرض والأمية والتخلف، لكن الوعي ال ......





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