التغيّرات واردة.. خارطة الطقس لـ 3 أيام قادمة

2020/06/05 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادتوقع المتنبئ الجوي مؤمل الكربلائي، اليوم الجمعة، أن يشهد الطقس في العراق ارتفاعاً في درجات الحرارة مع ظهور سحب متفرقة.وقال الكربلائي، إن “الطقس سيكون مشمساً حاراً وتظهر بعض السحب المتفرقة اليوم الجمعة وتسجل درجات الحرارة في العاصمة بغداد 40 درجة مئوية والموصل 36 درجة مئوية والبصرة 46 درجة مئوية”.وأضاف، أن “الرياح ستكون شمالية […]

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